Bougane a rendu visite à Babacar Diagne

On s’achemine peut-être vers le dernier épisode du feuilleton à rebondissements entre le patron du groupe D Media, Bougane Guèye Dany et le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), Babacar Diagne.

Après avoir annoncé une plainte contre le second, le premier est allé lui rendre visite aujourd’hui. Une rencontre qui a pu permettre de remettre les choses à l’endroit après une longue semaine de polémiques faisant suite à la décision de l’instance de régulation de suspendre, pour une semaine, les programmes de la SEN TV, la télévision du groupe de Bougane Guèye, pour un non respect d’une mesure d’interdiction de diffusion de promotion de produits cosmétiques et de dépigmentation.

Les deux parties ont décidé de repartir sur de nouvelles bases après avoir bien discuté. Bougane Guèye Dany était accompagné de son Secrétaire général et d’un autre membre du top management du groupe D Media.