Bougazelli: Les dessous d’une libération

Seydina Fall alias Bougazelli a bénéficié, hier, d’une mise en liberté provisoire. En effet, le Doyen des juges a signé une ordonnance de mainlevée du mandat de dépôt qui le faisait séjourner à la Maison d’arrêt de Rebeuss. Ce, sur demande du Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye.

L’affaire Seydina Fall alias Bougazelli a connu un nouveau rebondissement, hier mercredi. Le maître des poursuites a émis un avis favorable après la nouvelle demande de mise en liberté provisoire déposée par les avocats du mis en cause. C’est ainsi que le dossier a été remis au doyen des juges, à qui revient le dernier mot. Il faut dire que ce dernier a signé une ordonnance de main levée du mandat de dépôt. Le document a été transmis à la prison de Rebeuss et l’ancien parlementaire à humé l’air de la liberté. Sur une question de savoir pourquoi il a bénéficié maintenant d’une mise en liberté provisoire ? Une source judiciaire a révélé que c’est pour raison de maladie. « Seydina Fall alias Bougazelli est malade depuis quelques semaines. Mais comme nous sommes dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus au Sénégal, sa maladie est passée. Ceci n’a pas tout de même empêché au procureur de la République a émis un avis favorable à la demande de liberté provisoire introduite par ses conseils », a dit notre source. Donc, cette décision soutenue nous dit-on par un dossier médical béton.

Cependant il faut noter que malgré la libération de l’ancien député, le dossier va suivre son cours. Bougazelli avait été arrêté et inculpé depuis le 22 novembre 2019 « pour association de malfaiteurs, corruption et trafic de faux billets de banque ». Pour rappel, le député Seydina Fall a été arrêté en flagrant délit en train de livrer des faux billets. Les hommes en bleu ont trouvé des caisses remplies de billets de banque en Euros et en Dollars, dans le coffre de sa voiture. Il a été épinglé avant d’être conduit à la gendarmerie de Colobane pour placement en garde à vue.

Cheikh Moussa Sarr