On se souvient de ses matchs contre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, deux rencontres où il a été flamboyant et qui résument l’intéressante saison qu’il a faite avec le Stade de Reims.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Boulaye Dia a la cote en Ligue 1. L’attaquant franco-sénégalais est dans le viseur de l’OGC Nice et du Stade Rennais.

Egalement dans la course, l’Olympique de Marseille a finalement décidé de laisser tomber en raison de sa situation économique.

Dans ce dossier, on évoque une somme d’environ 12 millions d’euros.