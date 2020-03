Bourses d’étudiants : Encore 4 milliards volés

De 2017 à 2019, de manière indue, plus de 4 milliards de bourses d’étudiants ont été payés à des non ayant-droits. La révélation est faite par le nouveau directeur des bourses, Khalifa Gaye, dans les colonnes du journal Le Soleil. Pour rappel, le Président Macky Sall avait demandé, suite à la mort de l’étudiant Fallou Sène, un audit des bourses par l’Inspection générale d’État (Ige). Ce, pour faire la lumière sur les lenteurs dans le paiement de ces allocations mensuelles. L’audit du fichier a révélé 25 000 boursiers qui n’en avaient pas (le statut). Au total, l’État octroie 101 723 bourses dont 3 587 à des bénéficiaires poursuivant leurs études à l’étranger. Et tous les 34.991 non-boursiers bénéficient d’une aide de 100.000, En 2018, 66 milliards de francs Cfa ont été décaissés pour ce poste du budget national.