Boxing Day : Liverpool de Sadio écrase Leicester, Kouyaté marque, Sarr blessé

Boxing Day en Premier League! Liverpool a laminé Leicester (4-0) avec un Sadio Mané étincellant.

Un choc annoncé, aux allures de démonstration. À aucun moment, le dauphin, Leicester, n’aura semblé en mesure de faire vasciller le leader, Liverpool. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ce jeudi soir, ce ne sont pas vraiment les hommes de Brendan Rodgers qui sont spécialement passés à côté de leur match. Ils se sont simplement heurtés à ce qui se fait de mieux en Europe : une équipe des Reds qui ne laisse même pas les miettes à ses poursuivants. Suprématie.

Face à des Foxes invaincus à domicile jusque-là, Liverpool a commencé par mettre en place son jeu. Petit à petit, les hommes de Jürgen Klopp acculaient leur adversaire du soir dans leur moitié de terrain, faisant admirer leur impressionnante domination technique et physique. Patients et disciplinés, les Champions d’Europe et du Monde se procuraient d’abord des occasions franches par Sadio Mané et Mohamed Salah, avant d’ouvrir le score sur une tête victorieuse de Roberto Firmino (31e). Mené devant ses supporters, Leicester n’avait pas existé en première période, ne parvenant même pas à tenter sa chance…

Kouyaté remet Crystal Palace en selle, Ismaila Sarr sort sur blessure

Après sa prestation XXL lors de la précédente journée, Cheikhou Kouyaté a fait parler de lui en ce 26 décembre, Boxing day. Son club, Crystal Palace mené dans le derby qui l’opposait à West Ham comptant pour la deuxième journée, l’international sénégalais a égalisé pour les siens à la 68e mn. Jordan Ayew leur offre la victoire (2-1) en marquant à la 90e mn. Ismaïla Sarr, titulaire aussi lors du déplacement de Watford à Sheffield United est sorti dans les dernières minutes de jeu suite à une blessure à la cuisse. La rencontre s’est soldée par un nul (1-1).