Tambacounda: 2 trafiquants interpellés avec des peaux de léopards

Une importante opération dans la lutte contre le trafic illégal d’animaux sauvages a eu lieu, ce jeudi 11 juin, à Tambacounda.

la Direction des Parcs Nationaux, appuyée par le Commissariat Central de Tambacounda et le projet EAGLE-Sénégal ont collaboré dans une longue enquête à l’issue de laquelle deux (02) trafiquants ont été interpellés.

Pris en flagrant délit de « détention, circulation et commercialisation d’espèces de faune intégralement protégées selon l’article L32 du Code de la Chasse », les braconniers avaient en leur possession quatre (04) peaux de léopards –dont le plus jeune est âgé de moins d’un an– et deux (02) peaux de crocodiles, toutes des espèces protégées, bien dissimulées dans leurs affaires.

Ces animaux, menacés d’extinction sur tout le continent et inscrits sur la liste rouge des espèces en voie de disparition, pourraient provenir du Parc National de Niokolo koba, selon les déductions des enquêteurs.

Les deux prévenus, qui risquent la prison ferme ainsi que des amendes conséquentes, sont actuellement placés en garde-à-vue pour interrogatoire. Les autorités combattent un réseau de trafiquants qui gangrène depuis des années la survie d’espèces rares dans le Parc du Niokolo Koba.