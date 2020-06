Bradage du littoral: Madiambal en remet une couche

Sous la titraille « Finalement ils ont fait pire que les Wade avec nos terres », Madiambal Diagne attaquait, il y a deux jours, le régime de Macky Sall qu’il accuse d’attribuer de façon scandaleuse les terres sur le littoral sénégalais. Une véritable « boulimie foncière » selon le patron du groupe Avenir Communication.

Sur le plateau de l’émission « Sen Show » de la Sen Tv, hier, Madiambal a remué le couteau dans la plaie en déclarant que son article a fait échos jusqu’aux recoins les plus éloignés du palais de la République. Macky Sall, himself, aurait soulevé la question au conseil de sécurité de la présidence, demandant même au stratège Mame Boye Diao de bloquer travaux et spéculations sur les terres de l’aéroport de Dakar.

Le sujet déchaîne de nouveau les passions depuis l’irruption du maire Barthélémy Dias sur un chantier, situé sur la cornique de Dakar, qu’il a interrompu pour vice de procédure ; suivie, le lendemain par la publication de la fameuse chronique de Madiambal Diagne.