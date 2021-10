Brésil : Bolsonaro va vers une condamnation

La commission d’enquête parlementaire demande des poursuites contre le président brésilien Jair Bolsonaro pour “crime contre l’humanité”. En cause ? Sa politique durant la pandémie qui a fait plus de 600 000 morts dans le pays.

Le verdict rendu par la Commission d’enquête du Sénat brésilien est accablant pour l’image du chef de l’État brésilien. Les sénateurs ont demandé, mercredi 20 octobre, l’inculpation du président Jair Bolsonaro pour au moins dix crimes. Ils l’accusent notamment de “crime contre l’humanité” pour sa politique durant la pandémie de Covid-19, selon un rapport publié mercredi par plusieurs médias avant sa lecture.

Après près de six mois d’auditions mouvementées de plusieurs ministres, de hauts fonctionnaires, de dirigeants d’hôpitaux et de familles de victimes du Covid-19, la Commission, constituée de sénateurs de diverses tendances politiques, a rendu un rapport très attendu.

Le président Jair Bolsonaro a rejeté ces accusations. “Nous ne sommes coupables d’absolument rien, nous savons que nous avons fait ce qu’il fallait dès le début”, a-t-il insisté, au cours d’une cérémonie officielle dans l’État du Ceara (nord-est). Pour la Commission, les crimes cités dans le rapport, dont celui de “crime contre l’humanité”, de “prévarication” mais aussi de “charlatanisme” sont “intentionnels”, le gouvernement Bolsonaro ayant délibérément décidé de ne pas prendre les mesures nécessaires pour contenir la circulation du virus. La mention de “crime contre l’humanité” n’est pas anodine, note Tim Vickery, le correspondant anglophone de France 24 au Brésil. Elle pourrait permettre à la Cour pénale internationale de la Haye (CPI), à qui le rapport sera remis, d’entamer des poursuites au niveau international.

La Commission devrait également demander l’inculpation de plusieurs ministres et des trois fils aînés du président, qui a de son côté qualifié cette instance de “mascarade”. Il a rejeté l’enquête, jugeant qu’elle était politiquement motivée. L’enquête sera transmise au parquet, seul compétent pour inculper les personnes incriminées par la Commission. Mais dans le cas de Jair Bolsonaro, les spécialistes jugent cette inculpation peu probable, puisqu’elle est du ressort du procureur général Augusto Aras, un allié de Jair Bolsonaro.

Toutefois ces révélations pourraient avoir un impact politique considérable. “La campagne électorale va démarrer en mars et nous savons déjà que d’anciens électeurs ne voteront plus pour lui. Ses opposants vont utiliser ce rapport contre Bolsonaro et le remettre sur la scène publique à la moindre occasion tout au long de la campagne”, explique Anthony Pereira, de l’Institut brésilien du King’s college à Londres