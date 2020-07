Brazilian President Jair Bolsonaro greets Miami's Brazilian community after an event at Miami Dade College's Medical Campus in Miami, Florida, on March 9, 2020. (Photo by Zak BENNETT / AFP)

Brésil: les comptes Twitter de partisans du président Bolsonaro fermés sur décision de justice Facebook et Twitter ont supprimé vendredi les comptes de plusieurs partisans éminents du président brésilien Jair Bolsonaro sur ordre de la Cour suprême du pays, une décision qui souligne la position délicate des réseaux sociaux dans certaines des plus importantes juridictions mondiales. Partager Facebook

