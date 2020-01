Brochettes de kefta aux bananes plantain et crudités

La recette des keftas :

Préparation : 1h

Coût : pas chère

Difficulté : facile

Ingrédients :

Pour 5 personnes :

Pour les brochettes de kefta :

500 g de viande hachée

Sel

1 gousse d’ail

1 pincée de cannelle

1 pincée de piment

1 pincée de poivre

1 pincée de gingembre

Quelques feuilles de coriandre

½ poivron vert

2 branches d’oignons verts

1 œuf et 1 cuillère à soupe de farine

1 noisette de beurre pour la grillade des keftas

Pour les bananes alloco :

500 g de banane de plantain

½l d’huile de friture

Sel

Pour la sauce :

1 gros oignon

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 pincée de sel

1 pincée de poivre

1 pincée de piment en poudre

1 branche d’oignon vert

1 branche de persil chinois

Accompagnement :

Salade

1 petit concombre

1 tomate

1 branche de persil pour le dressage

Préparation :

Préparation des keftas :

Commencer par mariner la viande hachée. Pour cela, mettre la viande hachée dans un grand bol. Ajouter le sel, la cannelle, le gingembre en poudre, le piment en poudre, le poivre et le paprika. Ajouter l’ail, la coriandre, l’oignon vert et le poivron vert mixés. Bien mélanger afin que la viande soit bien imprégnée des épices.

Rajouter l’œuf et mélanger. L’œuf donne un bon goût aux brochettes. Mais pour éviter que le mélange soit liquide, ajouter une cuillère à soupe de farine de sorte que les brochettes tiennent bien.

Enduire légèrement les mains avec un peu d’huile. Prendre une quantité de viande hachée, rouler entre les paumes de la main pour former une boule. Passer la boule dans un pic à brochettes et repartir la viande tout le long de la brochette pour former un long boudin.

Faire la même chose avec le restant de viande hachée.





Pour gagner du temps, passer à la préparation des alocos.

Préparation et cuisson des bananes plantain :

Laver, peler et couper les bananes en rondelles. Saler avec une pincée de sel.



Faire chauffer l’huile dans une casserole. Patienter jusqu’à ce que l’huile soit un peu chaude. Ajouter les rondelles de bananes les unes après les autres. Eviter de surcharger la casserole. Laisser dorer pendant 2 min de chaque côté. Lorsqu’elles sont colorées, retirer à l’aide dans une écumoire. Déposer sur du papier absorbant.



Cuisson des keftas :

J’ai choisi de griller les keftas au charbon de bois pour plus de goût. Mais vous pouvez tout aussi bien les cuire au four.

Allumer le feu, et mettre du beurre sur le gril pour pas que la viande colle. Ranger les keftas sur le gril et laisser cuire quelques minutes. Si une partie est dorée, retourner pour cuire l’autre partie.



Préparation et cuisson de la sauce épicée

Laver, couper et trancher les oignons. Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle et ajouter les oignons déjà coupés. Faire cuire pendant 5 min à feu moyen.

Ajouter une pincée de sel, de poivre et de piment en poudre. Laver et hacher finement une branche d’oignon vert et du persil chinois. Ajouter et mélanger à l’aide d’une écumoire. Patienter 2 min encore et retirer du feu.

Dressage :

Utiliser un ou plusieurs plats en verre. Ajouter de la salade, et disposer les keftas au-dessus. Ajouter les tomates coupées dans chaque extrémité des pics à brochette. Mettre les alocos à coté du plat. Ranger les concombres déjà coupés en rondelles. Pour finir ajouter la sauce et parsemer de persil haché.

Vos brochettes de kefta aux alocos sont prêts.