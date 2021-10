Bureau de l’assemblée: Pas de changement

La composition du nouveau bureau de l’assemblée nationale reste inchangée. On prend les mêmes et on recommence. Les membres du bureau restent accrochés et scotchés dans leurs fauteuils.

Sur les 134 députés qui ont voté, 124 députés ont opté pour la continuité. Elu pour 5 ans, le président, Moustapha Niasse, reste à son poste. Aymérou Gningue et Adji Mergane Kanouté ont été réélus président et vice-présidente du groupe Bby. Abdou Mbow et Cheikh Tidiane Gadio restent à leurs postes respectifs. Au niveau de l’opposition, Serigne Cheikh Mbacké Bara Doly est aussi maintenu à son poste de président du groupe Liberté et Démocratie.

Election des membres du Bureau

Président

Moustapha Niasse

Les vice-présidents

1 er : Abdou Mbow

2 ème : Yetta Sow

3 ème : Cheikh Tidiane Gadio

4ème: Aissatou Sow Diawara

5 ème:Abdoulaye Makhtar Diop

6 ème: Ndeye Lucie Cissé

7 ème: Alé Lo

8 ème: Yaye Mane Albis

Premier questeur : Daouda Dia

Second questeur : Awa Niang

Secrétaires élus : Nicolas Ndiaye, Sira Ndiaye, Aminata Gueye, Mohamed Khouraïchi Niass, Ndéye Fatou Diouf