Burkina Faso: Au moins cinquante morts dans une série d’attaques

Le pays est en proie à une multiplication des attaques de groupes djihadistes face à laquelle les forces de sécurité sont démunies.

En quarante-huit heures, les attaques terroristes ont fait presque autant de morts au Burkina Faso que le Covid-19 depuis le début de la pandémie. Au moins 50 personnes, civiles et militaires, ont été tuées dans une série d’attentats vendredi 29 et samedi 30 mai. L’assaut le plus meurtrier a eu lieu samedi, jour de marché au bétail, à Kompienbiga, dans l’est du pays. Vers 13 heures, des hommes armés ont fait irruption sur des motos et ont commencé à tirer, surtout sur les gens qui tentaient de fuir, selon le récit d’un habitant.

La tuerie a fait 25 morts et plusieurs blessés, selon un décompte officiel encore provisoire communiqué dimanche. Mais d’après plusieurs sources locales, le bilan serait « beaucoup plus lourd ». « Nous avons enregistré au moins une cinquantaine de morts sur place, c’était un carnage », rapporte un élu de la région, sous couvert d’anonymat.

Le même jour, sur l’axe Foubé-Barsalogho (centre-nord), une attaque contre un convoi humanitaire a fait au moins « dix morts », « cinq civils, cinq gendarmes », ainsi qu’une vingtaine de blessés , selon les chiffres officiels.