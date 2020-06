Burundi: Évariste a prêté serment

Le président burundais, Évariste Ndayishimiye, a prêté serment jeudi avec deux mois d’avance sur la date prévue, après le décès soudain de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Il prend en mains les destinées d’un pays divisé, isolé, appauvri et confronté à l’épidémie de Covid-19.

Évariste Ndayishimiye a prêté serment dans le stade Ingoma de Gitega, la capitale administrative du pays, jeudi 18 juin. « Je jure fidélité à la Charte de l’Unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi, et à la loi… », a déclaré le nouveau chef de l’État.

En raison de la situation sanitaire, les autorités avaient demandé au public de se présenter assez tôt pour se plier aux mesures sanitaires mises en place, comme le lavage des mains et la prise de température. Aucun chef d’État étranger n’a pu y assister.

Mais la distance de sécurité, fixée à 70 cm entre les personnes, était loin d’être respectée. Et à part quelques officiels, quasiment personne ne portait de masque. Le nouveau président lui-même avait le visage découvert.

Élu à la présidentielle du 20 mai, Évariste Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août, à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Le décès soudain de ce dernier le 8 juin, à l’âge de 55 ans après 15 années au pouvoir, a changé la donne.

Pour éviter une période d’incertitude qui aurait pu déstabiliser le Burundi, dont l’histoire est jalonnée de crises politiques meurtrières et d’une longue guerre civile (300 000 morts entre 1993 et 2006), le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a décidé d’accélérer la transition.

« Poursuivre l’oeuvre » de Pierre Nkurunziza

La Cour constitutionnelle, acquise à l’exécutif, a donc ordonné que Évariste Ndayishimiye débute son mandat de sept ans le plus tôt possible, sans période d’intérim. À sa mort, qui l’avait présenté comme son « héritier », le général Ndayishimiye s’est engagé à « poursuivre son oeuvre ».

Le nouveau chef de l’État est l’un des acteurs clés d’un pouvoir qui a mené une répression meurtrière ayant fait plus de 1 200 morts et conduit 400 000 Burundais à l’exil, après la candidature controversée de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat en avril 2015.

Il n’a pas empêché les exactions à l’encontre des opposants, militants des droits de l’Homme et journalistes indépendants, commises notamment par les Imbonerakure, la ligue de jeunesse du CNDD-FDD. Malgré tout, il n’a pas personnellement été mis en cause dans de tels abus, et est perçu comme plus tolérant que son prédécesseur et ne faisant pas partie de la frange la plus intransigeante du régime.