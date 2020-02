BUSINESS BREAKFAST DU MEDS : LE « SPORT AU TRAVAIL » AU MENU DES DEBATS

Le Meds organise, ce jeudi 2 février 2020, un business breakfast (petit déjeuner d’affaires). La rencontre a pour thème: «le sport au travail : Facteur de bien-être et de réussite professionnelle »

Dans son intervention, le président du Meds, Mbagnick Diop déclare que la thématique de ce matin est essentielle pour nos performances personnelles et professionnelles, à savoir : « Le sport au travail ».

En effet, le sport s’affiche aujourd’hui comme un outil au service de la citoyenneté et de l’éducation mais également au service du bien-être et de la santé des salariés et de la performance économique de l’entreprise, a déclaré le président du Meds.

Il ajoute : « aujourd’hui, le sport symbolise et promeut l’image de l’individu autonome, gérant aussi bien sa santé, son apparence physique que son implication dans sa vie professionnelle comme l’entrepreneur de sa propre existence.» je cite : Alain Ehrenberg dans le Culte de la performance. »

A l’en croire, le sport « est ancré dans nos mœurs que l’activité physique et sportive est fondamentale pour la santé, qu’elle permet de créer un lien social, ou bien même d’éduquer le corps et l’esprit. »

« Pratiquer du sport permet de réduire le stress et donc d’améliorer la qualité de vie au travail. Le sport permet de développer nos émotions positives et d’améliorer l’estime de soi et la cohésion d’équipe », fait-il remarquer.

Avant de poursuivre : «Si la pratique du sport en entreprise est devenue un vrai sujet, c’est parce qu’il offre plusieurs avantages pour les salariés. Lorsque l’on pratique du sport, on essaie souvent de donner le meilleur de sa personne, ce qui fait du sport une méthode pour le dépassement de soi. »

« Nous allons autour de ce Business Breakfast de ce matin, échanger, débattre, contribuer sur le sujet en nous enrichissant collectivement des vertus du sport en général et l’sport en entreprise en particulier », a souligné le patron du Meds.

Qui conclut : « en définitive, le sport au travail favorise l’équilibre vie professionnelle / vie privée des salariés tout en améliorant nettement leur productivité dans un rapport gagnant – gagnant avec l’entreprise. »

Il a tenu à féliciter remercier son frère et ami Bou Diarra pour son sens de l’innovation et sa constance.