Cameroun, les milliards distribués aux députés font polémique

180 nouveaux députés camerounais vont recevoir une prime de quatre milliards de F CFA. Selon Jeune Afrique, c’est quatre fois plus que l’enveloppe qui avait initialement été allouée au Fonds spécial de solidarité contre le coronavirus.

Il est des décisions dont on sait par avance – ou dont on devrait savoir – qu’elles vont faire polémique. Le 12 mai dernier, le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motaze, a autorisé le versement d’une prime de quatre milliards de F CFA (environ 6, 1 millions d’euros) aux 180 députés nouvellement élus à l’issue des législatives du mois de février. Dans le document, qui a depuis fuité, le ministre précise que ces primes doivent servir à l’achat de véhicules de fonction et d’équipements divers.

Alors que le Cameroun enregistre une forte propagation du Covid-19 (175 morts et plus de 5300 cas au 27 mai) et que des voix se sont élevées pour dénoncer l’insuffisance de moyens, cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe.