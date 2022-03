Cameroun : Rigobert Song prend officiellement les reines de l’équipe nationale

Samuel Eto’o remporte son bras de fer ! Alors que le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, avait acté le maintien du sélectionneur du Cameroun, Toni Conceiçao, après la 3e place à la CAN 2021 à domicile, le président de la Fecafoot a contesté ce choix et obtenu gain de cause. Ironie du sort, c’est même le ministère des Sports qui a annoncé la nouvelle en premier ce lundi et officialisé le limogeage de Toni Conceiçao et arrivé de Rigobert Song.

Nommé en septembre 2019, le technicien portugais était vivement contesté depuis la CAN et Eric Maxim Choupo-Moting avait annoncé qu’il refusera désormais de jouer sous ses ordres. Pour le remplacer, c’est comme prévu l’ancien capitaine de la sélection, Rigobert Song, appuyé par Eto’o, qui a été nommé. «Sur très hautes instructions de Monsieur le président de la République, le sélectionneur de l’équipe nationale fanion de football masculin, M. Antonio Conceiçao est remplacé par Rigobert Song», a ainsi annoncé le ministère avant que la Fecafoot n’officialise à son tour l’information.

Après avoir dirigé la sélection locale puis la sélection Espoirs, l’homme aux 8 participations à la CAN en tant que joueur hérite de son poste le plus prestigieux. Avec un barrage de la Coupe du monde 2022 à disputer les 25 et 29 mars contre l’Algérie, l’ancien défenseur central de Lens entrera directement dans le vif du sujet ! A noter que l’expérimenté Français Sébastien Migné, qui a notamment dirigé le Kenya à la CAN 2019, sera son adjoint.