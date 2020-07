L’accident du camion hors contrôle, ce matin, à Yoff présente un bilan des plus sombres. Le rapport des sapeurs-pompiers fait état de 3 morts et 5 blessés dont 1 grave, a informé le Lieutenant-colonel, Papa Ange Michel Diatta, commandant du groupement d’incendie des sapeurs-pompiers de la région de Dakar.

L’ACCIDENT | Vers 14 heurs, les services des sapeurs-pompiers informent le Lcol Diatta de l’accident. Dans la matinée, un camion charriant du béton a dérapé sur une distance d’environ 500m. Une première personne, un marchant ambulant, a été tuée dans la course du gros porteur, désormais hors de contrôle. Dans sa furie, le véhicule a ensuite emporté un taxi, le traînant sur une bonne distance jusqu’au mur du centre aéré Bceao, pour finalement s’arrêter dessus littéralement. Parmi les victimes, il y avait deux (02) enfants dont les corps sans vie sont restés coincés dans le taxi complètement écrabouillé.

LES SECOURS | Un premier volet de sauvetage a été déployé pour les victimes, au-delà des 3 personnes décédées, il y a eu 5 blessés dont 1 dans un état grave. L’urgence était de transporter les blessés en priorité vers des structures sanitaires pour leur prise en charge. Puis, un deuxième volet, comportant des manœuvres de force, moyennant des fourgons, des engins lourds d’élevage et de découpage de tôle pour dégager les corps des victimes encore piégés dans ce qui est devenu un tas de ferraille. Des ambulances et des corbillards ont également été déployés sur le site pour le transport des blessés et des corps sans vie.

Quant au chauffeur du camion, il s’en est sorti indemne, les victimes étant les personnes dans le taxi et le marchant ambulant tué à environ 300m de l’endroit où le camion a fini sa course. Pour l’heure, les causes de l’accident ne sont pas encore élucidées, « peut-être la gendarmerie avec le renfort que nous avons sollicité pourront nous en dire davantage », a conclu le Lieutenant colonel Diatta.