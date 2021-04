Camp Pénal: Une Camerounaise écrouée après une dispute avec sa voisine

C’est l’affaire qui secoue la toile actuellement au Cameroun. Une jeune femme camerounaise de 26 ans, Alice Ngono a été placée en détention préventive à la prison du Camp pénal de Liberté de 6 après une bagarre avec sa voisine sénégalaise. En effet, selon les propos recueillis sur les médias camerounais, elle aurait eu une violente dispute avec sa voisine de chambre avec laquelle elle partage la même cuisine dans la mini-cité où elle vit dans la capitale sénégalaise. Lors de cette dispute, la sénégalaise aurait jeté les marmites de la camerounaise à l’extérieur de la cuisine, ce qui a amené les deux jeunes dames à s’empoigner avant d’être séparées par le voisinage.

La sénégalaise aurait porté plainte après leur dispute dans un commissariat de la place pour coups et blessures. Ce qui a conduit à l’interpellation de la jeune Alice Ngono par la police. Elle a été finalement présentée devant le procureur et placée sous mandat de dépôt à la prison des femmes de Dakar plus connue sous l’appellation de Camp pénal de Liberté VI. Aux dernières nouvelles, les amis de la jeune femme souhaitent porter l’affaire auprès des autorités consulaires camerounaise du Sénégal pour faire libérer au plus tôt cette compatriote qui se retrouve en ce moment derrière les barreaux. Alice Ngono serait au Sénégal précisément à Dakar depuis la rentrée d’octobre 2020 pour poursuivre ses études à l’AFI-Université de l’Entreprise.