CAN 2021, CHAN, LDC: Décision de la Caf le 30 juin ?

La pandémie de coronavirus a profondément impacté le football africain en entraînant notamment le report du CHAN 2020 (l’équivalent de la CAN mais pour les joueurs locaux) et des demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération.

Trois journées des éliminatoires de la CAN 2021 ont également été reportées et il existe une incertitude sur le maintien de la compétition en janvier-février prochains au Cameroun. Face à ces nombreuses interrogations, les fans de football africain pourraient toutefois rapidement être fixés.

Dans un communiqué publié lundi, la Confédération africaine de football (CAF) a en effet indiqué que plusieurs décisions seront prises la semaine prochaine, le 30 juin, à l’occasion d’un comité exécutif.

«Le comité exécutif se réunira le 30 juin 2020 en visio-conférence et fera des déclarations sur les recommandations des commissions permanentes respectives. Les détails de la réunion du comité exécutif seront communiqués en temps opportun», a expliqué l’instance. Il ne faut pas forcément s’attendre à une décision définitive de la CAF concernant la CAN 2021, mais cette réunion devrait permettre de fixer une ligne directrice et d’y voir plus clair.