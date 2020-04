CAN 2021: El Hadji Diouf et Eto’o pour un report

La pandémie de Covid-19 pourrait menacer la grande compétition sportive africiane : la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 9 janvier au 6 février 2021, au Cameroun. Plusieurs figures du football africain comme Samuel Eto’o, se prononcent pour son report.

Eto’o dit Oui

Les conséquences de la pandémie de coronavirus ne cessent d’impacter le sport avec des reports de compétitions internationales en à plus finir. Cette fois-ci, c’est l’organisation de la CAN, programmée du 9 janvier au 6 février 2021, au Cameroun – qui est menacée. Sa tenue est encore lointaine, mais d’ores et déjà, l’un des grands ambassadeurs de cette CAN sur le sol camerounais, Samuel Eto’o, plaide pour un report.

« Le plus important c’est la santé, et les instances du football africain l’ont bien compris. Je ne vois pas mon aîné, le grand frère Ahmad (Président de la CAF) risquer la santé des amoureux du ballon rond pour une CAN », a déclaré l’ancien capitaine des Lions indomptables sur France 24, lundi 27 avril.

Diouf itou

Onze jours plus tôt, sur RFI, l’ex-international sénégalais El Hadji Diouf jugeait même « impossible » son organisation aux dates initiales. Puis, mercredi 29 avril, Adlène Guedioura, champion d’Afrique 2019 avec l’Algérie, en a remis une couche sur la BBC : « Je sais que la Coupe d’Afrique des nations est importante et c’est bien pour les pays de l’organiser, mais je pense que la prochaine devrait être annulée ou reportée ».