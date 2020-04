CAN 2021 EN JANVIER : LE SÉNÉGAL FAVORABLE À UN REPORT

Dans une interview accordée à la BBC, Maitre Augustin Senghor? président de la Fédération Sénégalaise (FSF) ne croit pas en la tenue de la CAN en janvier prochain. Pour la seule et simple raison que rien ne sera garantit pour la programmation de ces rencontres en septembre, octobre et novembre prochains. Puisque le Coronavirus sévit toujours à l’heure actuelle.

« Nous avons besoin de plusieurs fenêtres FIFA pour terminer les qualifications. Et si nous ne jouons pas en juin ou en août, je pense qu’il sera impossible de jouer la CAN en janvier », a-t-il déclaré.

Avant de conclure : « Le comité exécutif de la CAF devra prendre une décision qui sera certainement de la reporter. Personne ne peut rien faire si les conditions ne sont pas remplies. Personne au monde ne peut dire qu’en septembre ou novembre, nous aurons gagné la bataille contre le Coronavirus. C’est pourquoi il est très difficile de donner un avis sérieux sur cette question. Mais ce qui est important, c’est qu’à ce moment-là, nous voyons si nous pouvons finaliser les qualifications ».

La CAN 2021 qui va se tenir du 9 janvier au 6 février prochain a du plomb dans l’aile. Elle a été déjà déplacée de l’été à l’hiver. Raison évoquée par la CAF, les conditions météorologiques qui ne sont pas favorables à l’organisation des rencontres de football.