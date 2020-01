CAN 2021: Le Cameroun encore privé de la CAN

En plus d’un changement de dates, la CAN 2021 pourrait même changer de pays hôte, d’après Sport.le360. Et la nation qui pourrait remplacer le Cameroun a déjà accueilli la Coupe d’Afrique à deux reprises.

Alors que la CAN 2021 a de fortes chances de se dérouler en hiver, le pays hôte pourrait bien changer. Le Gabon serait en pleine préparation afin de remplacer le Cameroun au cas où la CAF venait à lui retirer la grande-messe du football continental comme ce fut le cas l’été dernier.

Adel Hajji, premier vice-président du secteur médiatique, a affirmé ce samedi à la télévision algérienne que « de fortes discussions vont dans ce sens ». Le président Ahmad Ahmad se rendra d’ailleurs au Cameroun fin janvier pour une visite d’inspection et sera accompagné d’experts.

Le doute sur l’identité du pays hôte de la CAN 2021 sera levé lors du CHAN 2020 (4-25 avril) qui se tient au pays de Samuel Eto’o. Le Gabon a, pour rappel, accueilli les CAN 2012 (avec la Guinée Equatoriale) et 2017.

Source : Sport.le360