Candidats à BBY : 20 marabout importés pour marabouter Macky

C’est Leral qui donne l’info. Dans une affaire intrigante de jeu politique, des candidats à la candidature de BBY issus du centre et du nord du pays ont employé une stratégie controversée pour tenter de manipuler le président Macky Sall en leur faveur.

Plus de 20 marabouts ont été importés dans le but de marabouter le chef de l’État, espérant ainsi orienter son choix en leur direction. Cependant, cette manœuvre soulève des interrogations quant à la pertinence de tels actes et met en lumière des considérations égoïstes plutôt que l’intérêt national.