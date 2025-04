CARAVANE NATIONALE POUR DÉMOCRATISER LES SCIENCES SPATIALES: LE PRÉSIDENT DIOMAYE FAYE LANCE OFFICIELLEMENT LE SPACEBUS 2025 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le lancement officiel de cette tournée a été présidé par Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, ce 6 avril 2025, au Grand Théâtre de Dakar. Cela va se poursuivre jusqu’au au 13 Mai, la caravane nationale de l’espace: Spacebus sillonnera le Sénégal pour aller à la rencontre du public et faire découvrir les enjeux et opportunités du secteur spatial.

Le chef de l’État Bassirou Diomaye FAYE a présidé le lancement officiel de la 2ème édition de la Caravane nationale de l’espace #SPACEBUS2025, sur le thème « Le spatial, levier de développement durable ». Le Sénégal s’engage pleinement à saisir toutes les opportunités de l’innovation spatiale, afin d’accélérer notre progrès scientifique, technologique et socio-économique.

Investir dans le spatial, c’est investir dans l’avenir de notre jeunesse et dans la souveraineté de notre pays ! Une expérience immersive pour sensibiliser, inspirer et connecter la population aux avancées scientifiques et technologiques: spatial, robotique, astronomie, IA et numérique sous forme d’ateliers, de conférences et d’observation du ciel.

Initiée par l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES), en partenariat avec le Groupement interinstitutionnel pour la coordination du spatial civil (GICC), cette caravane se déroulera jusqu’au au 15 mai 2025 autour du thème : « Le spatial, levier d’un développement durable ». Elle a pour ambition de vulgariser les sciences et technologies spatiales dans toutes les régions du Sénégal, en cohérence avec l’appel du chef de l’État à renforcer l’enseignement des sciences et des mathématiques.

Pendant plus d’un mois, le SPACEBUS 2025 sillonnera les villes de Dakar, Thiès, Fatick, Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack et Kédougou. Plus de soixante-cinq animateurs pédagogiques, nationaux et internationaux, animeront des expositions, conférences, ateliers interactifs et démonstrations autour de l’astronomie, de la physique ludique, de l’intelligence artificielle, de la robotique, des drones ou encore du planétarium mobile.