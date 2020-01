Carte nationale de la presse: Les membres de la commission officiellement installés

Les membres de la commission de la carte nationale de la presse sont installés, ce lundi, par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. En dehors de l’identification des vrais professionnels, la nouvelle carte sera exigée pour prouver votre qualité de journaliste ou de technicien des médias à l’occasion des établissements de tout acte administratif. « Elle sera aussi demandée si le journaliste peut bénéficier des dispositions prises par les autorités étatiques en faveur de la presse. Conformément au code, la carte professionnelle donne également à son titulaire un accès libre à tous les lieux et espaces d’évènements ou de manifestations publiques où il est censé effectuer son travail de journaliste ou de technicien », a ajouté le ministre. Qui, dans le même sillage, prévient que celui qui ne détient pas la carte ne pourra pas bénéficier de ces avantages et court le risque, en cas de dérive, de ne pouvoir bénéficier de la protection que la législation garantit aux professionnels de la presse. « L’objectif est d’assainir le secteur, de le renforcer et de l’adopter à l’évolution technologique. Le Code de la presse encourage également à la formation, le renforcement des instances d’autorégulation et de régulation et fixe les conditions de création d’une entreprise de presse. Ceci, pour encourager la viabilité économique », a rassuré le ministre.