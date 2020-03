Cas Guy Marius Sagna : Macky a eu l’effet escompté

Au regard de l’évolution des choses, la libération de Guy Marius Sagna ne devrait pas tarder. Non pas parce qu’il y a les manifestations et les protestations, même si celles-ci pèsent aussi dans la balance, mais parce que Macky a eu les effets escomptés.

En effet, dans la stratégie du Président Sall, il fallait répondre à la même hauteur que la témérité dont Guy a fait preuve en s’agrippant aux grilles du Palais. Il fallait lui donner une leçon telle que ses proches seront ébranlés au point de ne lui plus permettre d’agir comme avant.

La preuve, après l’interpellation on ne peut plus maladroite de Barthélémy Dias, l’église, par sa voix la plus autorisée, a réagi pour dire qu’elle ne comprend pas le maintien en prison de l’activiste.

Mieux, le père de ce dernier est finalement sorti de l’anonymat et a même craqué face à la presse suscitée par la longue détention de son fils. Une série de réactions et bien d‘autres que les autorités attendaient, car pouvant pousser le ‘’rebelle’’ à revoir son approche.

On se rappelle en effet que la même stratégie a été utilisée contre l’insulteur public Assane Diouf qui a revu sa copie.

Il s’agit de le maintenir longuement dans les liens de la détention, en vertu des règles qui dictent la détention préventive, afin de pousser ses proches à intervenir, y compris auprès de l’activiste afin de le raisonner.

En conséquence, Macky croit pouvoir désormais compter sur l’Église et sa famille biologique pour amener Guy, qui en est à ses trente unième arrestations, à mettre de l’eau dans son vin.

Cette propension à punir par l’institution judiciaire alors qu’aucun jugement n’a encore prononcé un verdict contre la personne, est la première entorse aux libertés des citoyens au Sénégal.

Et tant que la possibilité est laissée au pouvoir exécutif qui contrôle le Parquet, il en sera ainsi. Des gens seront jetés ne prison sur instruction ou non des plus autorités, et ils y seront maintenus parce quelqu’un le veut. C’est d’ailleurs dommage que tout le monde demande à Macky et non à la Justice de le libérer. Car, personne ne s’y trompe, c’est lui qui le maintient en prison.

Qui plus est, le souci du Chef de l’Etat est également de dissuader tous ceux qui seraient tentés, dans l’avenir, à s’en prendre au Palais de cette manière ou d’une autre.

C’est pourquoi nous pensons, à l’état actuel des choses, que Guy pourrait sortir de prison.

Il restera cependant la préoccupation majeure qui est d’avoir, de la part du Président de la République, cette possibilité d’activer l’institution judiciaire contre un citoyen et de le neutraliser longuement ou définitivement.

En effet, au regard des affaires Karim Wade, Khalifa Sall et de Guy Marius Sagna, pour ne citer que celles-ci, il est important qu’au niveau du dialogue national, cette question de l’indépendance de la Justice soit posée. Nous sommes arrivés à un moment où la question du lien ombilical entre le Parquet et le ministère de la Justice pose un simple problème d’éthique et d’égalité de tous devant la Justice.

Car, parallèlement, les institutions de contrôle comme l’Ofnac et la Cour des comptes, au-delà du fait que leurs rapports sont déposés de plus en plus tardivement, voient leurs rapports classés dans des tiroirs alors qu’ils épinglent de hautes personnalités pour fautes graves de justice.

Cette politique de deux poids deux mesures est encore la résultante de ce que nous dénoncions tantôt à propos de ce lien ombilical, source de nos problèmes en matière un bon fonctionnement de la Justice.

Guy a reçu sa dose de rétribution, de punition sans être condamné. Il a souffert et avec lui tous ses proches sans que la Justice ne se soit prononcée. Simplement parce que Macky Sall le veut.

Demain, un autre Président le fera contre d’autres citoyens. Et c’est cette possibilité qu’il faudra revoir, soit en la supprimant, soit en lui trouvant des limites.

Assane Samb