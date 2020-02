Ce que l’on sait de l’accident de PAN

Pape Alé Niang a été victime d’accident hier sur la Corniche Ouest. Que s’est-il passé? En provenance du centre-ville de Dakar, Pape Alé Niang a perdu le contrôle de son véhicule quand il était encore dans le tunnel de Soumbédioune. Il a roulé sur 30 à 50 mètres avant de finir sa course sur un véhicule Clio blanc de marque Renault. L’état du véhicule percuté et celui de Pape Alé Niang témoigne de la violence du choc. La malle du véhicule percuté a été endommagé tandis que l’avant de la BMW X6 du journaliste était abimé. Et selon un proche du journaliste repris par L’OBS, au moment de freiner, le véhicule Pape Alé Niang a lâché..