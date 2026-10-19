« Ce que nous voulons… » : Les États-Unis se prononcent sur le traitement de la dette sénégalaise

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Le Sénégal a lancé le processus de traitement de sa dette publique. Le gouvernement, qui a déjà tenu une première réunion avec ses créanciers, veut s’appuyer sur la version améliorée du Cadre commun du G20 pour accélérer le processus. Les États-Unis viennent, eux aussi, de se prononcer sur le processus.

Washington considère la demande de restructuration de la dette du Sénégal comme un « excellent exemple » des progrès réalisés dans le cadre commun du G20. Les États-Unis souhaitent que le processus soit achevé en moins d’un an, a déclaré Erin Browne, sous-secrétaire au Trésor américain chargée des Affaires internationales.

Elle co-présidait, mercredi, une réunion de la Table ronde mondiale sur la dette souveraine (Global Sovereign Debt Roundtable), qui réunit également des créanciers, des pays emprunteurs et des acteurs du secteur privé. Ce groupe a été mis en place pour accélérer les traitements de dette dans le cadre commun du G20, après les longues procédures engagées en Zambie et au Ghana.

Erin Browne présente le Sénégal comme « un excellent exemple de progression dans le cadre d’une restructuration de dette souveraine relevant du Cadre commun ». Pour la responsable américaine, le processus doit avancer rapidement : « Nous voulons que ce processus soit mené rapidement, de manière transparente et dans les meilleurs délais. »

Elle précise que certains participants à la table ronde ont évoqué un délai inférieur à un an pour boucler le processus. « Je pense que c’est un objectif que nous devrions tous viser », a-t-elle indiqué.