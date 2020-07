Ce qui est le développement…

Des être humains et le sénégalais en particulier dans leur insatiabilité aiment parler du développement. Depuis l’aube de notre déclaration d’indépendance tous les plans dits de développement parlent et veulent nous y conduire.

Qu’il s’agisse des socialismes dit africains, autogestionnaires, démocratiques ou du libéralisme, tous avec leurs méthodes assumées ont cherché à nous y conduire avec les échecs répétés et retentissants que l’on sait. On a longtemps ignoré, au feint d’ignorer que le développement est une pulpe vivante d’idées, de thèmes inlassablement ressassés et doit intéresser tout le monde. On a ainsi oublié ou feint d’oublier que pour arriver à ce stade de développement intégré et intégral, il faut des esprits libres.

Que l’apport dans ce domaine global de développement doit se traduire par une activité de recherche orientée dans le progrès respectant les lois scientifiques de la sociologie la plus actuelle autrement dit la plus avancée. Aussi, pour parler du développement, il faut des actes libres profondément réfléchis qui permettent d’arriver à une objectivité scientifique laquelle il est vrai, n’est pas donnée à tout le monde.

Et dans la situation présente que nous vivons, a-t-on réellement posé ce principe fondateur du développement ?

Une liberté d’esprit d’action vaudra alors à nos dirigeants politiques surtout, et au peuple d’espérer sortir des gouffres abominables du sous développement. Or, à ce jour encore nous attendons parce que le développement est loin d’être un catalogue de chiffres alignés pour impressionner surtout le profane. Il n’est pas non plus le nombre futile important d’actes commerciaux parafés au bas d’un protocole. Il est simplement la matérialité économique, psychique, mentale, culturelle d’une liberté politique totalement assumée et là encore, nous attendons.

REWMI | El Hadji Amadou Fall