Colin Powell emporté par Delta

L’ancien secrétaire d’Etat sous George W. Bush, Colin Powell, est décédé à l’âge de 84 ans de « complications liées au Covid-19 », a annoncé sa famille ce lundi 18 octobre. « Nous avons perdu un mari, un père, et grand-père remarquable et aimant, et un grand Américain », a-t-elle annoncé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, précisant qu’il était « entièrement vacciné ». L’homme de 84 ans avait été doublement vacciné contre la maladie, a annoncé sa famille dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, mais il vivait depuis plusieurs années avec un diagnostic de myélome multiple, un cancer grave des cellules plasmatiques, et son système immunitaire était forcément affaibli.

