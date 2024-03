CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME : Camille Bounama SYLLA rend un hommage à l’engagement et à la résilience Féminine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En ce 8 mars, journée internationale des femmes, le monde entier se rallie pour célébrer les réalisations, la force et la résilience des femmes à travers le globe. Cette journée revêt une signification particulière, offrant l’opportunité de reconnaître et d’honorer le rôle essentiel des femmes dans tous les aspects de la société.

Camille Bounama Sylla, acteur engagé et défenseur de l’égalité des sexes, partage son témoignage inspirant suite à son expérience marquante lors de l’édition spéciale du CBS Women’s Forum à l’Assemblée nationale de Paris. Cet événement, soutenu par des Présidents africains, a été le théâtre de discussions passionnantes entre des personnalités politiques, des dirigeants d’entreprise et des représentants d’ONG, tous unis dans leur engagement pour l’avancement des droits des femmes.

L’objectif principal de cette rencontre était de stimuler les échanges d’idées et de catalyser des actions concrètes en faveur de l’égalité des sexes. M. Sylla témoigne de l’inspiration puisée dans l’engagement et la détermination des participants, partageant leur expertise et leur passion pour la cause des femmes.

Dans ses mots empreints de gratitude et d’admiration, M. Sylla exprime sa fierté de contribuer à cette initiative et sa reconnaissance envers toutes les femmes pour leur contribution inestimable à la société. Il souligne leur force, leur intelligence et leur dévouement envers la promotion des droits des femmes comme une source d’inspiration pour tous.

En cette journée spéciale, M. Sylla adresse un message d’amour et de soutien à toutes les femmes, saluant leur engagement envers l’égalité des sexes et les encourageant à continuer à briller, à défendre leurs droits et à inspirer les générations futures.

À propos de Camille Bounama Sylla : Camille Bounama Sylla est un fervent défenseur de l’égalité des sexes et un acteur engagé dans la promotion des droits des femmes. Son expérience lors de l’édition spéciale du CBS Women’s Forum à l’Assemblée nationale de Paris a renforcé son engagement envers la cause des femmes et l’a inspiré à poursuivre ses efforts pour créer un monde plus équitable et inclusif.