Célébration de ses 10 ans : Le Mouvement « Wa Gokh Bi » reçu par Mame Boye Diao

Le Mouvement « Wa Gokh Bi » de Thiaroye Gare prépare l’événement historique de la célébration de ses 10 ans les 15 , 16 et 17 Septembre 2023 à Thiaroye. Connu dans le volontariat, les activités de développement locale entre autres, le mouvement « Wa Gokh Bi » a été reçu par le Mame Boye Diao. Dans la délégation, on pouvais distinguer Moussa Ba, président dudit mouvement mais aussi le Maire de Thiaroye Gare, Monsieur Mbaye SENE.

Considéré comme le plus grand Mouvement de la banlieue de la banlieue et le plus vieux depuis sa création , Wa Gokh Bi surnommé l’ Institution continue de la plus belle manière à consolider sa crédibilité a été reçu par Mame Boye Diao. Très actif dans la politique au Sénégal , le Mouvement est aujourd’hui au cœur du leadership en Banlieue Dakar.

En perspective de la célébration de ses 10 ans d’existence et d’action, le mouvement sous la houlette de son président Moussa Ba, en compagnie de Mbaye SENE, Maire de la commune de Thiaroye Gare ont fait une rencontre avec le ministre Mame Boye Diao. Une rencontre riche en échanges et perspectives surtout dans le domaine du développement local. En effet cette rencontre rentre dans le cadre des préparatifs de l’évènement piloté par le mouvement « GOKH BI THIAROYE » .

Pour les besoins de l’évènement, le mouvement avait aussi fait une rencontre avec le Maire de la commune de Dalifort Monsieur Mamadou Mbengue dit Baye Diop. Avec comme initiateur , Moussa Ba , un jeune très engagé, qui explique que le mouvement « Wa Gokh Bi » évolue aussi sur le front politique à travers la promotion de la citoyenneté qui joue un rôle très important dans la régulation, la prévention et la sensibilisation des masses.

Dans sa mission, « Wa Gokh Bi » s’engage d’opérer le changement au vrai sens du terme. Et les membres s’engagent à travailler dans de les secteurs de la santé communautaire et bien être , l’environnement , l’ art et la culture , l’éducation , le social , le sport , la formation etc… informe président.