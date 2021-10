Cem de Hann: Les élèves regrettent leurs gestes

Comme convenu, les élèves de Hann comptent repartir cette année sur la base d’actes concrets. Tous ont décidé de changer de comportement et d’être exemplaires.

Des élèves qui ont présenté leurs excuses devant la communauté éducative et en présence du Ministre de l’Education nationale Mamadou Talla. Ce dernier a saisi l’occasion pour dire aux potaches malgré ce qui s’est passé, « comment l’école est attrayante. »

« Parlez fort », crie un enseignant. « Plus jamais ça » regrettent les élèves qui ont dénoncé en chœur cet acte de « barbarisme. » Regroupés au niveau de la cour de l’établissement du Cem de Hann, les élèves ont brandi des pancartes sur lesquels ils ont tous écris ce slogan. Selon Amy Cissé, la journée du 14 juillet 2021, des élèves avaient déchiré leurs cahiers, vandalisés leurs classes et leurs tenues. « Nous avons conscience d’avoir très mal agi. Nous en avons mesuré les conséquences et nous pré »sentons nos excuses au Ministre de l’Education nationale et à toute la communauté éducative », indique la porte-parole. Pour Mamadou Tall, cet établissement, à travers ses résultats prouve que c’est une bonne école. « Alors il ne faut pas ternir cette image car vous l’avez dit : plus jamais ça. Nous aussi nous ne disons plus jamais ça. L’inspecteur d’académie, au lieu de prendre des sanctions a changé de démarche pour que ces élèves ne soient pas exclus », fait remarquer le Ministre Mamadou Talla. Du coté des parents d’élèves, ce geste est regrettable car « vandaliser des outils pédagogiques n’est pas le rôle d’un élèves. » Pour Cheikh Omar Sall, le président de l’Association des parents d’élèves, « tous ont pris acte. Ce n’est pas dans notre culture. »

S’agissant de la question des syndicats d’enseignants, le Ministre a rassuré les parents en leur faisant savoir que le monitoring a démarré et des rencontres de suivi sont prévus tous les trois mois. A l’en croire, on peut dire que les écoles sont ouvertes et tout ce passe bien. « La rentrée est effective et donc les choses marchent. Au moment où je vous parle, la rentrée se déroule bien. Quand je suis venu en 2019, j’ai mis en place une liste de priorités dont l’apaisement du climat social. « C’est ce qui nous donne des résultats satisfaisants et depuis cette année, le système est apaisé. Les syndicats réclament le redémarrage du monitoring, qui est effectif et au début du mois de décembre nous allons encore faire une autre réunion pour la prise en compte des doléances et faire une évaluation », assure-t-il.

MOMAR CISSE