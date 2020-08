Le discours du Roi Mohammed VI du Maroc adressé ce jeudi 20 août à la Nation à l’occasion du 67-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple a accordé une grande part à la gestion de la pandémie Covid-19 dans le royaume. Le Roi appelle les marocains à leurs propres responsabilités, au respect des gestes barrières et à l’engagement citoyen pour éradiquer la maladie. La guerre est loin d’être gagnée. Extraits du discours royal:

Hélas, nous avons constaté que, par la conjonction de plusieurs facteurs, la levée du confinement s’est accompagnée d’une multiplication exceptionnelle de cas d’infection. En effet, certains ont confondu levée du confinement et fin de la maladie alors que d’autres ont affiché un laisser-aller et un relâchement inadmissibles. D’aucuns réfutent même l’existence de la pandémie. Il faut souligner ici que la maladie est bien réelle ; soutenir l’inverse nuit, non seulement à celui qui le prétend, mais aussi à sa famille et à ses compatriotes.