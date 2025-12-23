Uploader By Gse7en
Ces journalistes qui trainent Cheikh Amar en justice

23 décembre 2025 Société

Les anciens employés du quotidien Direct-Info, affiliés au Synpics, annoncent leur intention de saisir à nouveau la justice pour obtenir le paiement de leurs arriérés de salaires, bloqués depuis 2019. Malgré une décision de justice en leur faveur, les ex-travailleurs dénoncent les manœuvres dilatoires du propriétaire, Cheikh Amar, accusé de refuser la notification par huissier du jugement en appel. Cette attitude fait obstacle à l’exécution forcée de la décision et empêche le recouvrement des fonds.

Dans leur communiqué consulté par Wal Fadjri, les plaignants rappellent que la crise remonte au limogeage de l’ancien directeur général, Pape Diogoye Faye. À l’époque, Cheikh Amar s’était engagé à reprendre la situation en main et à solder la dette envers le personnel. Cependant, depuis 2021, l’homme d’affaires resterait injoignable et refuserait toute rencontre avec les délégués.

Les travailleurs soulignent également avoir suspendu leur lutte syndicale par simple décence, suite à l’accident de voiture de Cheikh Amar sur l’autoroute Ila Touba. Ils déplorent qu’en retour, l’employeur affiche publiquement une santé financière florissante, alors que le journal n’a jamais été officiellement liquidé.


Plus grave encore, martèlent-ils, la situation sociale des ex-agents est devenue alarmante : plusieurs d’entre eux ont été expulsés de leur logement, tandis que d’autres se retrouvent dans l’incapacité d’accéder aux soins médicaux de base. Le cas de deux salariés, licenciés abusivement dès 2015, est particulièrement révélateur : ils attendent toujours le versement de leurs indemnités, malgré une condamnation judiciaire ferme restée sans effet.

