Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolli : candidat pour le département de Mbacké

Les choses bougent dans le département de Mbacké et ce, depuis que la date des élections locales a été fixée et les premières candidatures officialisées. Après les 03 leaders de la mouvance présidentielle qui ont déjà manifesté leur désir d’occuper le fauteuil municipal de Mbacké. Une nouvelle candidature va surement dérangé certains responsable du département. Il s’agit de celle du parlementaire de l’opposition Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolli qui vient de confirmer sa candidature.

Connu pour sa rigueur et sa franchise, le président du conseil départemental de Mbacké vise plus loin maintenant. En effet il vient de poser sa candidature pour succéder à Abdou Mbacké Ndao à la mairie de Mbacké. Une candidature sous les couleurs du PDS et au sein de la coalition. En tous cas la lutte risque d’être rude car déjà, du côté de l’Apr, 03 leaders ont déjà manifesté leur candidature et 03 autres lorgnent déjà celui du Conseil départemental.

Mais pour le président du conseil départemental de Mbacké, la bataille sera facile pour lui car non seulement il a beaucoup fait pour le département mais aussi ce sont les populations de Mbacké qui ont témoignés de son engagement pour cette localité en tant que député mais aussi en tant qu’un digne fils de Mbacké.

Par ailleurs le député de Bokk Guis Guis a fait encore appelé à des élections transparentes et appelle les politiciens à respecter les recommandations du Khalife général des mourides. Plus loin , celui qui se considère comme le vrai député du peuple compte aller aux élections quoi qu’il en soit mais il interpelle davantage l’opposition à rester en alerte surtout en cette veille des élections locales en janvier 2022.