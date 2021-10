Cheikh Abdou Mbacké démissionne de la commission ad hoc

Le député Cheikh Abdou Mbacké a présenté sa lettre de démission à la commission Ad hoc ce 28 octobre. Et pour cause, le député dit ne pas être d’accord sur le mode de fonctionnement de ladite commission qui a été mis en place pour examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye suspectés d’être impliqués dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques.