Le chargé du monitoring des accords entre l’Etat et les syndicats enseignants, Cheikh Kanté, reçoit les membres du G7 ce samedi après-midi. L’ordre du jour portera sur le niveau d’avancement de la mise en œuvre des points d’accord. Le G7 a organisé un débrayage, mardi dernier, suivi d’une grève totale le mercredi et d’une marche le même jour. Le chef de l’Etat a désigné le ministre en charge du Plan Sénégal Emergent comme médiateur entre les enseignants et le Gouvernement.