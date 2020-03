CHERIF ASSANE FALL: «COMMENT J’AI TUÉ KHADY DIOUF»

Cherif Assane Fall, présumé meurtrier de Khady Diouf tuée à Thiès a reconnu, avec forces détails, être l’auteur du crime de la jeune fille de 15 ans. Face aux enquêteurs, le jeune marabout refait le film du drame. Le jour du meurtre, Le jeune marabout aurait, demandé à un de ses disciples d’aller au domicile de la jeune fille pour qu’elle vienne lui répondre. Khady Diouf lui aurait répondu qu’elle regardait la série «Pod et Marichou ». A la fin de la série, le chambellan est revenu à la charge pour la conduire auprès de son jeune marabout. Il était 21 heures. Ensuite le jeune marabout aurait convaincu vainement Khady Diouf de trouver le père de son enfant ailleurs. La fille l’accusait de l’avoir engrossé. Khady Diouf s’est entêtée dans ses accusations. Enervé et en colère, Cherif Assane Fall l’aurait prise par la gorge et serré très fort jusqu’à ce la jeune fille perde la vie. Il l’aurait ensuit abandonné aux abords de la route qui conduit au village de Keur Saib Ndoye, non loin de l’hôpital psychiatrique « Dalal xel ».