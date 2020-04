Le mouvement « Ñoo Lank » est monté au créneau pour dénoncer la hausse sur les prix des masques vendus dans les pharmacies. Dans une lettre adressée au ministre de la Santé et de l’Action sociale, les membres de ce mouvement renseignent qu’ils ont, le 14 avril dernier, acheté 15 masques à la pharmacie Sud Foire. Mais, ils ont été informés que le paquet de 50 masques coûtaient maintenant 50.000 francs CFA soit 1.000 francs CFA le masque alors qu’il n’y a guère longtemps ce même masque coûtait 50 francs CFA. « Nous en avons achetés 15 pour le montant de 15.000 francs CFA », ont informé les membres dudit mouvement, demandant au ministre de la Santé et de l’Action sociale qui rend obligatoire le port du masque, de régler la situation. « Nos organisations suggèrent que l’Etat mette à la disposition des populations des masques barrières en nombre suffisant notamment en accompagnant et subventionnant les tailleurs des différentes localités », lit-on dans le communiqué.