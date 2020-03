Chine : débauche de technologies pour faire face à l’épidémie de coronavirus.

Êtes-vous susceptible d’avoir été infecté par le virus du Covid-19 ? En Chine, les habitants peuvent désormais télécharger une application qui indique si vous avez été en « contact proche » avec une personne infectée (par exemple un proche, un passager dans un avion ou le personnel médical). L’application, baptisée Close contact detector, se base sur les données personnelles des utilisateurs qui doivent scanner leur QR code sur le smartphone. À Hong Kong, la surveillance est bien plus sévère : les familles placées en quarantaine doivent porter un bracelet connecté qui vérifie si les personnes restent bien confinées chez elles. Si le bracelet est endommagé ou déconnecté à plus de 20 mètres du mobile, une alerte est immédiatement envoyée. Selon le South China Morning Post, les contrevenants aux mesures de quarantaine s’exposent à 6 mois de prison et une amende de 4.600 euros.