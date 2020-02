CHINE: LES ETUDIANTS SÉNÉGALAIS RÉCLAMENT LEUR RAPATRIEMENT IMMÉDIAT

Un rapatriement immédiat. C’est ce que réclament les étudiants Sénégalais de Chine. Dans un communiqué, ces étudiants qui se réjouissent, toutefois, du soutien financier de l’Etat, alertent sur leurs conditions. Toutefois, ils pensent que la situation, telle qu’elle se présente à Wuhan, épicentre du Coronavirus, devient de plus en plus inquiétante. C’est pourquoi, ils pensent que l’unique solution reste le rapatriement des sénégalais qui vivent dans cette contrée de Chine. « Nous réclamons leur rapatriement immédiat de Wuhan. L’AESC (association des étudiants Sénégalais de Chine) tient à témoin l’opinion publique par rapport à tout ce qui pourrait arriver à ces compatriotes si leur rapatriement n’est pas effectif dans les plus brefs délais », lit-on sur la note. Avec l’annonce, ce dimanche 2 février, de 45 décès supplémentaires directement liés au nouveau coronavirus, le bilan de l’épidémie en Chine dépasse désormais 300 morts.