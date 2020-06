Choc Barça – Atlético à 20h ce soir

L’erreur n’est pas permise pour l’équipe catalane. Le FC Barcelone peut provisoirement reprendre la tête de la Liga en cas de victoire ce soir face à l’Atlético Madrid, mais attention au faux-pas.

Après son nul concédé à Vigo, le Barça se retrouve à deux points derrière le Real Madrid, qui a remporté son match face à l’Espanyol Barcelone dimanche (1-0). Le club catalan accueille ce mardi l’Atlético Madrid, troisième, dans un contexte explosif. Un match importantissime pour les Blaugrana et pour un certain Antoine Griezmann, en difficulté dans sa nouvelle formation et qui retrouve son ancien club. Cependant, les dynamiques récentes des deux clubs favorisent plutôt les Madrilènes. Le Barça parviendra-t-il à mettre la pression sur le Real en tête de la Liga ?

Un choc à ne pas rater

C’est un véritable défi qui se dresse devant les coéquipiers de Leo Messi. En effet, l’Atlético dispose de la deuxième meilleure défense du championnat avec seulement 23 pions encaissés après 32 levées disputée. Les hommes du très exigeant Diego Simeone ne déplorent d’ailleurs qu’un but concédé lors de leurs quatre dernières sorties. Mais l’Atlético n’est que la 7ème meilleure attaque du championnat avec 41 buts inscrits…

Les équipes probables :

Barcelone : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suárez, Griezmann.

Atlético Madrid : Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Lodi; Herrera, Llorente, Saúl, Lemar; Joao Félix, Costa.

Avec Football365