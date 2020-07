Chômage : Les recommandations des diplômés sans emploi

Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal (RDSES) étale son désarroi sur leur situation de chômage. Dans un communiqué dont copie nous est transmise, ces diplômés sont d’avis que le Sénégal est un pays qui regorge plusieurs niches d’emplois.

« L’immensité des chantiers à entreprendre est un bon indicateur des potentialités d’emploi. Pourtant l’impuissance à faire bon usage des ressources humaines disponibles pour réaliser ces chantiers, condamne ces dernières à une oisiveté et une indigence qui transforment cet atout en bombe social incontrôlable », déclare le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal (RDSES). Et de poursuivre: «En effet, l’argument de l’inadéquation formation-emploi souvent brandi par le pouvoir en place nous semble faible. Cet argument ne profiterait qu’à ceux qui ne se seront pas encore beaucoup avancés dans les différents curricula en vigueur. Pour ceux, qui les ont déjà passé et obtenus leurs parchemins, l’heure est à l’identification des besoins sociaux, à la résolution desquels ils peuvent être préposés». De leur avis, explorer toutes les possibilités d’insertion professionnelle pour ces ressources humaines est la principale tâche à laquelle tout le monde doit s’y atteler. Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal indique que cette structure a apporté sa contribution sur la lutte contre la pandémie. «Malheureusement, les tentatives pour rencontrer certaines autorités en charge de la question sont souvent vaines et pour les rares fois que ses audiences ont lieu il n’est question que de négociations pour faire annuler ou suspendre une manifestation en vue», regrettent-ils. Et de renchérir : «Ainsi, fermement engagé dans le chantier de l’insertion professionnelle des diplômés le Regroupement de Diplômés Sans Emploi du Sénégal dans ses travaux de réflexion a diagnostiqué la question du chômage des jeunes diplômés et proposé des solutions à court et long terme ».

Il s’agit pour eux d’un recrutement massif dans la fonction publique et l’organisation régulière des concours peuvent aider à remédier au vieillissement des fonctionnaires et au double emploi, le e recrutement massif des jeunes diplômés des facultés de droit dans les fonctions libérales telles que Huissiers de justice, avocats, notaires, commissaires-priseurs concourrait à la fois à une baisse considérable des diplômés cherchant insertion mais surtout au renforcement de l’Etat de droit. « Il est regrettable de constater qu’il y’a plus de magistrats presque 600 que d’avocats moins de 500 pour une population de près de 16 millions d’habitants. Egalement, sur 16 millions d’habitants on compte une cinquantaine de notaires et d’huissiers de justice », soutiennent les diplômés sans emploi. Ils soulignent que le Sénégal compte moins de 500 avocats alors chaque année, les facultés de droit produisent des centaines de diplômés. « Présentement, plusieurs régions souffrent d’un manque criard d’avocats alors que des diplômés traînent les rues de ces régions en perpétuelle quête de perspectives professionnelles décentes », tonnent-ils. Dans le long terme, ils préconisent l’intégration de l’enseignement du droit dans le cycle secondaire pour une initiation. Ce qui, à leur avis, permettrait de régler la question de l’ignorance des droits fondamentaux par les citoyens des localités les plus reculées du pays car la promotion d’un Etat de droit s’accompagne de la maitrise par les populations des notions primaires du droit.

NGOYA NDIAYE