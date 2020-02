CICES: La FOIRE AUX FAUX DIPLÔMES

La Cours de Comptes a publié, hier vendredi, ses Rapports 2015, 2016 et 2017. Dans ce dernier papport parcouru par ’’Source A’’, les juges de la Cour ont dénoncé l’existence d’actionnaires fantômes au Centre international du commerce extérieur (Cices).

«La participation de l’Etat dans le capital du Cices est de 42,22%. Outre l’Etat, le Cices compte 101 actionnaires. Parmi ceux-ci, plus de la moitié sont constitués d’entreprises n’existant plus (à l’image de BATA, SONADIS, PEYRISSAC, MAUREL ET PROM, Ets VEZIA, etc.) ou à l’adresse inconnue », selon le rapport.

La Cour a décelé l’existence de faux diplômes de trois agents pour trouver de l’emploi au Cices. Il s’agit Badara Gadiaga, responsable de la régie générale à la DET, d’Ismaila Diatta chauffeur du DG du Cices et d’un autre agent Oumar Ndiaye en service à la DEC. La Cour des comptes demande l’ouverture d’une information judiciaire contre ses trois agents.