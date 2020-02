CISSÉ LO ÉGRATIGNE NIASSE

Moustapha Cissé Lo fait son bilan à la tête du Parlement de la CEDEAO. « J’ai abattu un travail remarquable, un travail énorme. Nous avons fait du bon travail pour le Sénégal. Nous avons dignement représenté le Sénégal », a fait savoir Moustapha Cissé Lo. Il n’a pas manqué de dénoncer le fait que le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse ne l’ait pas remercié avant de procéder au vote des nouveaux représentants. « Aujourd’hui, je pense qu’avant le vote, le président de l’Assemblée nationale devrait lancer quelques mots de remerciements à l’équipe qui a représenté le Sénégal et qui a gagné une coupe parce que nous avons fait mieux que ceux qui nous ont précédé. Pourquoi cette jalousie et cette méchanceté de ne pas prononcer un mot sur les députés qui ont répondu favorablement à l’attente du président de la République et de la communauté sénégalaise », s’interroge-t-il pour s’indigner du comportement de Moustapha Niasse. Avant d’ajouter : « Il faut arrêter les jalousies, les mensonges, les intimidations. Nous devons travailler ensemble, nous sommes les élus du peuple. Tout ça, ce sont des problèmes internes que nous avons à l’Assemblée nationale », révèle-t-il.