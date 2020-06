CNG de Lutte: Alioune Sarr ne se laissera pas faire

Sous le feu des critiques, Alioune Sarr plie mais ne rompt pas. Beaucoup d’acteurs de la lutte réclament son départ de la tête du Comité national de gestion (Gng) de lutte.

N’empêche, A. Sarr se dit prêt à faire face à des personnes guidées par des enjeux « crypto-personnels ».

« Il faut tout le temps faire face pour rappeler à tout un chacun que la mission est globale et que c’est l’intérêt du sport sénégalais en particulier de la lutte, dont le développement du Sénégal sous une certaine (…) qui est en jeu, et non pas les querelles », lâche-t-il lors du Club de presse organisé ce samedi par l’Association nationale de la presse sportive.

« ça peut user et ça peut ne pas user »

Selon l’actuel président, qui a fait 26 ans à la tête du Cng: « si on a l’intime conviction de faire ce que nous faisons avec conscience, nous le faisons sans avoir peur de faire mal ». Pour lui, une longue période à la tête de l’institution « ça peut user et ça peut ne pas user ».

Ainsi, l’intime conviction de Alioune Sarr est qu’il ne prend pas des décisions pour faire plaisir à tout le monde: « quand vous devez tracer une voie, forcément vous aurez à déplacer, recentrer et recadrer. Tout cela ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut avoir le courage de sa vision et de son opinion, surtout avoir en tout instant en tête que cette mission nous vient au sommet de l’Etat. Nous sommes Sénégalais et patriotes, et tant que nous pensons la mener, nous la mènerons sans état d’âme », a-t-il conclu.