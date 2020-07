Cnre: Les agents doivent quitter le 23 juillet au plus

Rebondissement dans l’affaire du litige foncier au Centre national de ressources éducationnelles (Cnre) cédé par la Société nationale de Recouvrement (Snr) par acte notarié dressé les 15 et 23 avril 2019. Selon des informations de Rewmi, des instructions ont été données aux agents pour vider les lieux le 23 juillet prochain au plus. En effet, le Cnre s’est vu notifier, le jeudi 26 décembre 2019, une ordonnance de référé du 19 août 2019 rendue par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar lui signifiant son expulsion des locaux qu’il occupe depuis sa création. Les locaux devant lui servir d’accueil n’ont ni salle de réunion encore moins de salle de conférence ou de salle pouvant servir de restaurant pour une continuité de la fonction service qui permettait de mobiliser des ressources additionnelles pour financer des activités d’alphabétisation ou de promotion des langues nationales.

Pour rappel, l’Etat du Sénégal, dans le cadre d’un accord multipartite (État, Secteur privé, Organisations de la Société civile, Collectivités territoriales et Partenaires techniques et Financiers), devait, pour la pérennisation des acquis du Projet d’Appui aux Plans d’Actions de l’Alphabétisation (PAPA) et par la création du CNRE, mettre à disposition les locaux, les agents et une contribution financière de l’ordre d’un milliard cinq cents millions (1 500 000 000) FCFA par an, ce qui représentait 15% du financement du projet, les 85% revenant à la coopération canadienne. C’est dans ce cadre que le lot numéro 13 177/GR ex 18 951/GD, sis à Mermoz Pyrotechnie, propriété de l’Etat du Sénégal, avait été rétrocédé au projet.