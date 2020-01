Collision entre un camion et un taxi-clando: 3 morts

Trois personnes ont trouvé la mort vendredi, dans une collision entre un camion et un taxi-clando sur la route entre Fass-Boye et Diogo. Plusieurs autres individus s’en sont sortis avec des blessures graves. Le chauffeur du camion – transportant des marchandises – roulait à vive allure dans l’axe Bayar-Saint-Louis, à hauteur du village de Diogo. Les victimes sont les occupants du taxi-clando: deux adultes et un enfant.