Colonel Souleymane Kandé : Homme de l’Année 2021

Pour pacifique qu’il est, l’homme n’est pas passif. Loin s’en faut. Artisan de la paix qui se dessine dans le Sud du Sénégal, le Colonel Souleymane Kandé a eu la poigne assez cavalière pour vaincre la dépendance terroriste que les rebelles voulaient instaurer en Casamance dans leur quête d’impossible indépendance. Le Sénégal étant un et indivis, qu’un fils du Sud soit à la manette pour éconduire de rebelles fils du Sud est d’un symbolisme qui mérite d’être encré sur les pages indélébiles de la mémoire collective nationale. Et affecté récemment à la tête des opérations spéciales, les larmes des populations casamançaises sont le meilleur hommage à ce militaire chevronné.

Garde à vous !!!

Rewmi Quotidien a décerné le titre de «l’homme de l’année 2021» au Colonel de l’Armée Souleymane Kandé. Il succède ainsi au Pr Moussa Seydi, au Président Macky Sall, à l’ex Premier ministre Boune Abdallah Dionne, à l’ex ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ, pour ne citer que ceux-là…. Si les rédactions Rewmi l’ont choisi « Homme de l’année 2021 », c’est parce que le colonel Kandé est simplement apparu comme l’acteur majeur de la paix en Casamance.

Le commandant de la zone militaire N°5 a fait honneur à l’armée sénégalaise. Cl Souleymane Kandé a été déterminant dans la pacification de la Casamance. L’officier supérieur qui a bouclé deux passages à la tête du commandement de la zone numéro 5, aura abattu un travail titanesque dans cette partie sud. Toutes les bases rebelles situées au sud du Fleuve Casamance ont été démantelées, autorisant le retour des populations déplacées et la reprise des activités de développement.

L’armée sénégalaise a repris intégralement toutes les bases rebelles du front sud, après seulement plus de dix jours d’intervention. Il s’agit des quatre dernières bases historiques des rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), situées sur le front Sud, à la frontière avec la Guinée Bissau : Bamoune-Bilass, Boussoloum, Badiong et Sikoune. L’Armée sénégalaise est aussi maîtresse de Badem, Bouniack, Bagam, Ayinga, Djiléor… Ce qui fait qu’il n’y a plus de bases rebelles dans le Sud du fleuve Casamance ; donc il n’y a plus un terrain qui soit inaccessible à l’Armée dans les départements de Ziguinchor, Oussouye et même Goudomp.

La coordination de ces opérations de sécurisation et de restauration de l’autorité de l’État enclenchées au début du mois de février dans le Sud de Ziguinchor fut sans faille. Épaulé sur le terrain par les lieutenants colonels Clément Hubert Boucal (groupe interarmes bravo, commandos) et Mathieu Diogoye Sène (groupe interarmes Charly, éléments du troisième bataillon), le colonel Kandé a initié ces actions synectiques pour neutraliser les bandes armées longtemps établies dans les forêts de Bilasse et de Bissine. Sa vision était claire : détruire ces bases rebelles pour faciliter le retour imminent des populations dans leurs terroirs. Et, il l’a réussi avec brio.

Fuyant leurs bases, les bandes armées ont tout abandonné: maisons avec des greniers, matériels d’intendance… Et, dans leur débandade, des tenues et chaussures militaires sont laissées à la merci des eaux de pluie. Acculé, l’ennemi abandonne dans sa fuite un important lot d’armes. «De gros calibres B10, des roquettes RPG, des grenades défensives, des munitions de calibre 7/62, en plus du matériel d’intendance», liste l’Armée. L’armée avait annoncé l’enlèvement et la destruction de 25 mines, dont 10 anti-chars et 15 anti-personnelles.

Un soldat courageux

Originaire de la région de Kolda, le colonel Souleymane Kandé s’est débarrassé du slogan « zone rouge », attribué à ces terroirs infranchissables sous le contrôle des éléments du Mfdc. De Bissine à Bindialoum dans le Balantacounda, il n’y a plus l’ombre d’une seule base rebelle. Idem dans les secteurs 51 et 53 dans l’arrondissement de Nyassia, au Sud-Ouest du département de Ziguinchor, près de la frontière avec la Guinée-Bissau, où l’armée a lancé une vaste offensive de sécurisation le 31 mai dernier.

Aujourd’hui, les sanctuaires rebelles ont été démantelés grâce à un homme qui a su « allier efficacité et courage », d’après plusieurs témoignages. Le tout nouveau commandant des opérations spéciales et tombeur des bases rebelles, fait partie de la 14ème promotion de l’École nationale des officiers d’active (Enoa) de Thiès, actuellement commandée par le colonel David Diawara. Parachutiste de renom, le colonel Souleymane Kandé va bientôt dire au revoir aux officiers, sous-officiers et militaires de rang de la zone militaire n°5 en laissant sa place au colonel Thierno Ndour, jusque-là commandant de l’École d’application de l’infanterie (Eai) de Thiès. Un officier de l’infanterie qui prendra les commandes pour parachever l’œuvre de son prédécesseur, peut-être dans le front Nord dirigé par Salif Sadio.

Jusque-là commandant de la zone militaire n°5, le colonel Souleymane Kandé, a été récemment promu commandant des opérations spéciales par le Chef de l’État, Macky Sall. Il est remplacé par un officier de l’infanterie, le colonel Thierno Ndour. Une promotion certes mais son affectation pour d’autres missions a suscité inquiétudes et angoisses chez les populations du Sud qui craignent un retour des représailles toujours causées par des bandes armées dans cette partie du pays. Aujourd’hui, des populations du sud veulent une pérennisation de ces acquis. Le colonel Souleymane Kandé avait fini d’installer la sécurité et la confiance chez les populations qui sont dans le désarroi, tout en souhaitant que le nouveau commandant de la zone militaire N°5, dans cette dynamique de sécurisation des populations et de leurs biens, mette hors d’état de nuire les bandes armées.